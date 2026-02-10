Багаи: Визит главы Минобороны Ирана в Баку способствует укреплению доверия

Визит министра обороны Ирана Азиза Насирзаде в Азербайджан и проведенные консультации по вопросам безопасности свидетельствуют о решимости Тегерана укреплять доверие и сотрудничество с соседями.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Южный Кавказ имеет для Тегерана особое значение, а мир в регионе "важен для безопасности Ирана". Багаи также добавил, что визит главы минобороны страны стал продолжением недавней поездки главы дипломатии Ирана Аббаса Арагчи в Баку.

"Мы считаем такие контакты необходимыми для сохранения и укрепления взаимопонимания между странами региона и для устранения любых недоразумений. Мы настаиваем на продолжении этого диалога", - сказал он, добавив, что в ходе визита обсуждались вопросы оборонного сотрудничества. Подводя итог, Багаи подчеркнул, что визит будет способствовать укреплению доверия между двумя странами.

Напомним, что 6 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Ирана. Кроме этого, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и его иранский коллега Азиз Насирзаде провели встречу, в ходе которой обсуждалось текущее состояние отношений в военной, военно-технической, военно-образовательной и научной сферах, а также перспективы развития.