    Багаи: Визит главы Минобороны Ирана в Баку способствует укреплению доверия

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 14:57
    Визит министра обороны Ирана Азиза Насирзаде в Азербайджан и проведенные консультации по вопросам безопасности свидетельствуют о решимости Тегерана укреплять доверие и сотрудничество с соседями.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По его словам, Южный Кавказ имеет для Тегерана особое значение, а мир в регионе "важен для безопасности Ирана". Багаи также добавил, что визит главы минобороны страны стал продолжением недавней поездки главы дипломатии Ирана Аббаса Арагчи в Баку.

    "Мы считаем такие контакты необходимыми для сохранения и укрепления взаимопонимания между странами региона и для устранения любых недоразумений. Мы настаиваем на продолжении этого диалога", - сказал он, добавив, что в ходе визита обсуждались вопросы оборонного сотрудничества. Подводя итог, Багаи подчеркнул, что визит будет способствовать укреплению доверия между двумя странами.

    Напомним, что 6 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Ирана. Кроме этого, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и его иранский коллега Азиз Насирзаде провели встречу, в ходе которой обсуждалось текущее состояние отношений в военной, военно-технической, военно-образовательной и научной сферах, а также перспективы развития.

    Bəqai: İran müdafiə nazirinin Bakıya səfəri etimadın möhkəmlənməsinə töhfə verir
