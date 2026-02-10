İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bəqai: İran müdafiə nazirinin Bakıya səfəri etimadın möhkəmlənməsinə töhfə verir

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 15:08
    Bəqai: İran müdafiə nazirinin Bakıya səfəri etimadın möhkəmlənməsinə töhfə verir

    İranın müdafiə naziri Əziz Nəsirzadənin Azərbaycana səfəri və təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətləşmələrin keçirilməsi Tehranın qonşuları ilə etimad və əməkdaşlığı möhkəmləndirmək qətiyyətindən xəbər verir.

    "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi İsmayıl Bəqai bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqaz Tehran üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır, regionda sülh isə İranın təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

    Bəqai əlavə edib ki, ölkənin müdafiə nazirinin səfəri İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin bir müddət əvvəl Bakıya baş tutmuş səfərinin davamı olub.

    "Biz belə təmasları region ölkələri arasında qarşılıqlı anlaşmanın qorunması və möhkəmləndirilməsi, hər hansı anlaşılmazlığın aradan qaldırılması üçün zəruri hesab edirik. Bu dialoqun davam etdirilməsində israrlıyıq", - o deyib və əlavə edib ki, səfər zamanı müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Bəqai vurğulayıb ki, səfər iki ölkə arasında etimadın möhkəmlənməsinə kömək edəcək.

    Xatırladaq ki, fevralın 6-da Azərbaycan müdafiə naziri Zakir Həsənov və onun iranlı həmkarı Əziz Nəsirzadə arasında görüş keçirilib. Görüşdə hərbi, hərbi-texniki, hərbi təhsil və elm sahələrində əlaqələrin cari vəziyyəti, eləcə də inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

