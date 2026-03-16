Багаи: США и Израиль могут использовать перемирие с Ираном для подготовки к новой войне

Иран никогда не согласится на перемирие, зная, что через некоторое время на него снова нападут.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, США и Израиль опять используют возможное перемирие с Ираном для подготовки к новой войне.

Багаи также отметил, что Иран призывает европейские страны воздержаться от втягивания к войне.