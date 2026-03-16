Багаи: США и Израиль могут использовать перемирие с Ираном для подготовки к новой войне
В регионе
- 16 марта, 2026
- 15:01
Иран никогда не согласится на перемирие, зная, что через некоторое время на него снова нападут.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, США и Израиль опять используют возможное перемирие с Ираном для подготовки к новой войне.
Багаи также отметил, что Иран призывает европейские страны воздержаться от втягивания к войне.
Последние новости
15:19
ЕС выделит гумпомощь странам Ближнего Востока на сумму свыше 450 млн евроДругие страны
15:18
В Баку начался суд над обвиняемыми в попытке провести марш с советскими флагамиПроисшествия
15:16
Фото
Сахиба Гафарова обсудила с послом Китая в Баку развитие межпарламентских связейМилли Меджлис
15:14
Фото
Члены Координационного штаба осмотрели отремонтированный частный дом в ХоджавендеВнутренняя политика
15:12
Украина достигла 84% выполнения плана по интеграции с ЕС в 2025 годуДругие страны
15:12
Cийярто: Венгрия не собирается снимать вето на кредит для Украины в 90 млрд евроДругие страны
15:10
Фото
Азербайджан и Гвинея подписали соглашение о внедрении модели "ASAN xidmət"Внешняя политика
15:01
Багаи: США и Израиль могут использовать перемирие с Ираном для подготовки к новой войнеВ регионе
14:52