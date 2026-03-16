    Bəqai: ABŞ və İsrail İranla yeni müharibə üçün mümkün atəşkəsdən istifadə edəcəklər

    Region
    • 16 mart, 2026
    • 15:13
    İran bir müddət sonra yenidən hücuma məruz qalacağını bilərək heç vaxt atəşkəsə razı olmayacaq.

    "Report" İran KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xaric İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqai brifinq zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ və İsrail yeni müharibəyə hazırlıq üçün İranla mümkün atəşkəsdən istifadə edəcəklər.

    Bəqai həmçinin qeyd edib ki, İran Avropa ölkələrini müharibəyə cəlb olunmamağa çağırır.

    İsmayıl Bəqai ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Багаи: США и Израиль могут использовать перемирие с Ираном для подготовки к новой войне

    Son xəbərlər

    15:25

    Azərbaycan Suriyaya xurma tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:19

    Ötən həftə 1 234 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    15:13

    Bəqai: ABŞ və İsrail İranla yeni müharibə üçün mümkün atəşkəsdən istifadə edəcəklər

    Region
    15:12

    Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    15:10

    Azərbaycan yumurta ixracını müvəqqəti dayandırıb

    ASK
    15:07

    Dini vəzifələr üzrə müsahibəyə 230 namizəd müraciət edib

    Din
    14:59

    Ruy Jorjenin köməkçiləri müəyyənləşib

    Futbol
    14:58

    Bakıda SSRİ bayrağı qaldırmaqda ittiham edilən şəxslər özlərini təqsirli hesab etməyiblər - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    14:57

    Azərbaycanın U-20 millisində kütləvi milliləşdirmə olmayacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti