Багаи: Попытка США спасти пилотов могла быть прикрытием, чтобы выкрасть у Ирана уран

США в ходе спасения пилотов сбитого Ираном американского истребителя могли поставить цель выкрасть иранский обогащенный уран на объекте в Исфахане.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В этой операции много вопросов и неопределенностей. Район, где, как утверждалось, находился американский пилот, находится далеко от района, где они хотели разместить войска. Возможно, операция по дезинформации была направлена ​​на кражу обогащенного урана", - сказал он.

Ранее сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что операция по спасению пилотов военного самолета F-15 ВВС США, сбитого иранской системой ПВО в Исфахане, была проведена при содействии Израиля.