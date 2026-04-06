    Багаи: Попытка США спасти пилотов могла быть прикрытием, чтобы выкрасть у Ирана уран

    В регионе
    • 06 апреля, 2026
    • 13:38
    США в ходе спасения пилотов сбитого Ираном американского истребителя могли поставить цель выкрасть иранский обогащенный уран на объекте в Исфахане.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "В этой операции много вопросов и неопределенностей. Район, где, как утверждалось, находился американский пилот, находится далеко от района, где они хотели разместить войска. Возможно, операция по дезинформации была направлена ​​на кражу обогащенного урана", - сказал он.

    Ранее сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что операция по спасению пилотов военного самолета F-15 ВВС США, сбитого иранской системой ПВО в Исфахане, была проведена при содействии Израиля.

    Bəqai: ABŞ-nin pilotlarının xilasına cəhdi İrandan uranı oğurlamaq pərdəsi altında ola bilərdi
    Baghaei: US pilot rescue attempt may have been cover to steal Iran's uranium

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

