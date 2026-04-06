Багаи: Попытка США спасти пилотов могла быть прикрытием, чтобы выкрасть у Ирана уран
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 13:38
США в ходе спасения пилотов сбитого Ираном американского истребителя могли поставить цель выкрасть иранский обогащенный уран на объекте в Исфахане.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"В этой операции много вопросов и неопределенностей. Район, где, как утверждалось, находился американский пилот, находится далеко от района, где они хотели разместить войска. Возможно, операция по дезинформации была направлена на кражу обогащенного урана", - сказал он.
Ранее сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что операция по спасению пилотов военного самолета F-15 ВВС США, сбитого иранской системой ПВО в Исфахане, была проведена при содействии Израиля.
