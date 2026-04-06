Израиль помог США в эвакуации пилота сбитого в Иране F-15

Операция по спасению пилотов военного самолета F-15 ВВС США, сбитого иранской системой ПВО в Исфахане, была проведена при содействии Израиля.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал израильский премьер Биньямин Нетаньяху по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

"Недавно поговорил с президентом Трампом и лично поздравил его со смелым решением и безупречно выполненной миссией по спасению пилота с территории противника", - указал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что глава Белого дома "выразил признательность за помощь Израиля".

"Я испытываю глубокое чувство гордости, что Израиль смог содействовать спасению американского военнослужащего", - добавил премьер-министр Израиля.

Ранее Трамп заявил, что спецназ США провел операцию по спасению двух членов экипажа сбитого иранскими истребителям F-15 Eagle американских ВВС.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.