Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 03:51
    Израиль помог США в эвакуации пилота сбитого в Иране F-15

    Операция по спасению пилотов военного самолета F-15 ВВС США, сбитого иранской системой ПВО в Исфахане, была проведена при содействии Израиля.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал израильский премьер Биньямин Нетаньяху по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

    "Недавно поговорил с президентом Трампом и лично поздравил его со смелым решением и безупречно выполненной миссией по спасению пилота с территории противника", - указал Нетаньяху.

    Он подчеркнул, что глава Белого дома "выразил признательность за помощь Израиля".

    "Я испытываю глубокое чувство гордости, что Израиль смог содействовать спасению американского военнослужащего", - добавил премьер-министр Израиля.

    Ранее Трамп заявил, что спецназ США провел операцию по спасению двух членов экипажа сбитого иранскими истребителям F-15 Eagle американских ВВС.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Истребитель F-15 Eagle Эскалация на Ближнем Востоке Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
    İsrail İranda vurulan "F-15" pilotunun təxliyəsində ABŞ-yə kömək edib

    Последние новости

