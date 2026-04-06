İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İsrail İranda vurulan "F-15" pilotunun təxliyəsində ABŞ-yə kömək edib

    Digər ölkələr
    06 aprel, 2026
    03:43
    İsrail İranda vurulan F-15 pilotunun təxliyəsində ABŞ-yə kömək edib

    İran Silahlı Qüvvələri (SQ) tərəfindən İsfahanda vurulan ABŞ hərbi hava vasitələrinin pilotlarının xilas edilməsi əməliyyatı İsrailin yardımı ilə baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    O, ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı apardığını bildirib.

    "Mən bir qədər əvvəl prezident Donald Tramp ilə danışdım və onu cəsarətli qərarına, həmçinin vurulmuş pilotun düşmən ərazisindən xilas edilməsi üzrə mükəmməl icra olunmuş Amerika missiyasına görə şəxsən təbrik etdim", - deyə qeyd edən Netanyahunun sözlərinə görə, Tramp ona "İsrailin köməyinə görə" minnətdarlığını bildirib.

    "İsrailin cəsur bir amerikalı döyüşçünün xilas edilməsinə töhfə verə bilməsindən dərin qürur hissi keçirirəm", - İsrailin Baş naziri vurğulayıb.

    Daha əvvəl Tramp bildirib ki, ABŞ xüsusi təyinatlıları İran qırıcıları tərəfindən vurulmuş ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F-15 Eagle təyyarəsinin iki heyət üzvünün xilas edilməsi üzrə əməliyyat keçirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Израиль помог США в эвакуации пилота сбитого в Иране F-15

    Son xəbərlər

    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    19:58
    Video

    Ərdoğan: Hörmüz boğazının bağlanmasına görə Avropada neft-qaz kəskin bahalaşıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti