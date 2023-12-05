Азербайджанская продукция будет представлена на благотворительной ярмарке в Анкаре

Ассоциация солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD) 10 декабря организует в Анкаре благотворительную ярмарку, на которой будет представлена продукция из Азербайджана.

Ассоциация солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD) 10 декабря организует в Анкаре благотворительную ярмарку, на которой будет представлена продукция из Азербайджана.

Как Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции, в числе выставленной на продажу на благотворительной ярмарке продукции из Азербайджана представлены сувениры, национальные блюда, сладости и чай, а также главный атрибут национальной одежды - калагаи.

Средства, собранные на международной благотворительной ярмарке, будут направлены в фонд стипендий и проектов помощи DMEDD в области образования.