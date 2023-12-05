О нас

Азербайджанская продукция будет представлена на благотворительной ярмарке в Анкаре

Азербайджанская продукция будет представлена на благотворительной ярмарке в Анкаре Ассоциация солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD) 10 декабря организует в Анкаре благотворительную ярмарку, на которой будет представлена продукция из Азербайджана.
В регионе
5 декабря 2023 г. 15:49
Азербайджанская продукция будет представлена на благотворительной ярмарке в Анкаре

Ассоциация солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD) 10 декабря организует в Анкаре благотворительную ярмарку, на которой будет представлена продукция из Азербайджана.

Как Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции, в числе выставленной на продажу на благотворительной ярмарке продукции из Азербайджана представлены сувениры, национальные блюда, сладости и чай, а также главный атрибут национальной одежды - калагаи.

Средства, собранные на международной благотворительной ярмарке, будут направлены в фонд стипендий и проектов помощи DMEDD в области образования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məhsulları Ankarada xeyriyyə bazarında satışa çıxarılacaq

Самое читаемое

Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами
ФотоПроведены учебно-методические сборы с военными юристами
29 ноября 2023 г. 10:41
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi