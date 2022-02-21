О нас
Аудио новости

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в образовательной сфере

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в образовательной сфере Находящийся с официальным визитом в Грузии министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетил Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ).
В регионе
21 февраля 2022 г. 11:20
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в образовательной сфере

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетил Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ).

Как сообщает грузинское бюро Report, он встретился с ректором вуза Георгием Шарвашидзе.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев.

Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области высшего образования и углубление межвузовских связей.

Ректор ТГУ подробно рассказал министру о деятельности и учебных программах 104-летнего вуза. Г.Шарвашидзе выразил готовность к усилению сотрудничества с вузами Азербайджана.

Затем министр образования встретился с группой азербайджанских студентов, обучающихся в ТГУ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia discuss cooperation in higher education
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Gürcüstan arasında ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Другие новости из категории

В Украине за сутки коронавирусом заразились 13,6 тыс. человек
В Украине за сутки коронавирусом заразились 13,6 тыс. человек
21 февраля 2022 г. 11:08
В Иране разбился военный самолет
В Иране разбился военный самолет
21 февраля 2022 г. 10:39
Посол РФ в США: Россию беспокоит накачка Украины оружием
Посол РФ в США: Россию беспокоит накачка Украины оружием
21 февраля 2022 г. 08:40
Посольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в России
Посольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в России
21 февраля 2022 г. 01:25
Иран и Катар обсуждают строительство туннеля между странами
Иран и Катар обсуждают строительство туннеля между странами
20 февраля 2022 г. 22:58
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Турции и Израиля
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Турции и Израиля
20 февраля 2022 г. 22:25
МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона
МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона
20 февраля 2022 г. 18:56
Ибрагим Калын: Санкции против России лишь отсрочат решение проблем
Ибрагим Калын: Санкции против России лишь отсрочат решение проблем
20 февраля 2022 г. 16:25
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 9,4 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 9,4 тыс. человек
20 февраля 2022 г. 11:15
Спикер парламента Турции посетит с официальным визитом Грузию
Спикер парламента Турции посетит с официальным визитом Грузию
20 февраля 2022 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi