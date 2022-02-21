Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в образовательной сфере

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетил Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ).

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетил Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ).

Как сообщает грузинское бюро Report, он встретился с ректором вуза Георгием Шарвашидзе.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев.

Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области высшего образования и углубление межвузовских связей.

Ректор ТГУ подробно рассказал министру о деятельности и учебных программах 104-летнего вуза. Г.Шарвашидзе выразил готовность к усилению сотрудничества с вузами Азербайджана.

Затем министр образования встретился с группой азербайджанских студентов, обучающихся в ТГУ.