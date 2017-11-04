Автобус с иранскими паломниками перевернулся в Ираке

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек пострадали после того, как автобус, перевозивший паломников из Ирана, перевернулся в Ираке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В результате происшествия из 47 пассажиров автобуса 30 человек получили ранения, которые вскоре после прибытия медицинских служб были перевезены в Иран", - сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, добавив, что четверо пострадавших получили серьезные травмы.

ДТП произошло в пятницу вечером в районе города Бадра на востоке Ирака.

Автобус вез паломников из иранской столицы в священный для мусульман город Эн-Наджаф в Ираке для участия в религиозном мероприятии Арбаин, которое проходит на сороковой день со дня смерти имама Хусейна.