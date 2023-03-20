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Австралия ввела дополнительные санкции против Ирана

Австралия ввела дополнительные санкции против Ирана Правительство Австралии объявило о новом пакете санкций в отношении иранских физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
В регионе
20 марта 2023 г. 04:42
Австралия ввела дополнительные санкции против Ирана

Правительство Австралии объявило о новом пакете санкций в отношении иранских физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в австралийском МВД.

По данным ведомства, в черный список включили 13 граждан и одна организация, "связанные с российским военно-промышленным комплексом".

"Австралия вводит дополнительные санкции в отношении иранских граждан и одной организации, участвующих в производстве и поставках в Россию беспилотных летательных аппаратов, которые используются для нанесения ударов по территории Украины", - отметили в МВД.

Там уточнили, что под действие ограничительных мер подпали руководители компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, а также предприятие Safiran Airport Services, которое, по мнению правительства Австралии, осуществляет отправку иранских беспилотников в РФ.

Кроме того, в МВД Австралии сообщили, что автономные санкции будут введены в отношении еще 14 граждан и 14 организаций, причастных, по мнению Канберры, к многочисленным нарушениям прав человека в Иране. Среди включенных в черный список физических лиц - чиновники, силовики, сотрудники судебной и пенитенциарной систем.

Напомним, что Австралия в начале февраля объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставки беспилотников России, которые она применяет против Украины.

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