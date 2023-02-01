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Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России

Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России Австралия в среду, 1 февраля, объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставки беспилотников России, которые она применяет против Украины.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 14:03
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России

Австралия в среду, 1 февраля, объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставки беспилотников России, которые она применяет против Украины.

Как передает Report, об сообщает CNN.

В МИД Австралии рассказали, что финансовые санкции введены в отношении четырех иранских физических и четырех юридических лиц, занимающихся производством и поставкой дронов в РФ.

Санкции являются одной из более широких мер, объявленных Австралией в среду против лиц в Иране и Мьянме за предполагаемые нарушения прав человека.

"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии для защиты прав человека - от диалога и дипломатии до санкций - в соответствии с нашими ценностями и нашими интересами", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее Минторговли США включило семь организаций из Ирана в свой черный список за содействие ВС России и ее военно-промышленному комплексу.

Кроме того, ЕС расширил санкции в отношении Ирана, включив еще 37 официальных лиц и организаций в список ограничений.

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Версия на английском языке Australia joins US, EU in imposing more sanctions on Iranian officials
Версия на азербайджанском языке Avstraliya Rusiyaya PUA verdiyinə görə İrana yeni sanksiyalar tətbiq edib

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