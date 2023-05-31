Ашхабад и Тегеран обсудили вопросы развития сотрудничества на Каспии

Вопросы развития туркмено-иранского сотрудничества в Каспийском море были обсуждены в ходе встречи Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося с рабочим визитом в Тегеране, с

Вопросы развития туркмено-иранского сотрудничества в Каспийском море были обсуждены в ходе встречи Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося с рабочим визитом в Тегеране, с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщает Report, на переговорах было констатировано, что важное место в отношениях между Туркменистаном и Ираном отводится вопросам, связанным с Каспийским морем.

По мнению сторон, происходящие сегодня геополитические процессы в регионе требуют активизации совместных усилий по укреплению совместной региональной безопасности. Стороны отметили важность достигнутых конкретных договоренностей по итогам состоявшегося в Ашхабаде 29 июня 2022 года шестого Каспийского саммита глав государств региона. Наряду с этим подчеркивалось значение Каспийского бассейна не только в политическом аспекте, но и с экономической точки зрения, и констатировалось наличие стратегических возможностей для наращивания сотрудничества в данной области.

В ходе встречи также обсуждены ключевые вопросы развития торгово-экономического и энергетического партнерства. Стороны отметили увеличение объемов товарооборота. Вместе с тем говорилось о необходимости в полной мере задействовать имеющийся потенциал и возможности для наращивания сотрудничества в этом направлении.

В данном контексте было высказано предложение об активизации решения вопросов, относящихся к поставкам и транзиту газа, увеличению экспорта и импорта, наращиванию взаимодействия в транспортной сфере и в области электроэнергетики.

Особый акцент был сделан на значении достигнутых между странами договоренностей по газообмену. Стороны высказались за необходимость продолжения совместных действий в этом направлении.

В числе перспективных векторов партнерства была названа электроэнергетика. В данном аспекте говорилось о важности ускорения работ по прокладке линии электропередачи Мары–Мешхед, которая свяжет две страны.