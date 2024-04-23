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Армянская полиция перекрыла дорогу Баганис-Воскепар для разминирования территории

Армянская полиция перекрыла дорогу Баганис-Воскепар для разминирования территории Полиция перекрыла дорогу Баганис (Баганис Айрым - ред.) - Воскепар (Ашагы Аскипара - ред.) для проведения работ по разминированию и недопущению граждан к этим участкам.
В регионе
23 апреля 2024 г. 11:30
Армянская полиция перекрыла дорогу Баганис-Воскепар для разминирования территории

Полиция перекрыла дорогу Баганис (Баганис Айрым - ред.) - Воскепар (Ашагы Аскипара - ред.) для проведения работ по разминированию и недопущению граждан к этим участкам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

"На участке Баганис-Воскепар планируется проведение работ, связанных с делимитацией", – отмечено в заявлении.

Отметим, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. По итогам встречи предварительно согласовано прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис - Баганис Айрым, Воскепар - Ашагы Аскипара, Киранц - Хейримлы и Беркабер - Гызылгаджилы.

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Версия на английском языке Armenian police block Baganis-Voskepar road to clear territory of mines
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda polis minatəmizləmə işləri ilə əlaqədar Bağanis-Voskepar yolunu bağlayıb

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