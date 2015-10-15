Армяне жалуются на деятельность "Зангезурского медно-молибденового комбината"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" 4 года не выплачивает компенсацию бывшим владельцам земель в армянском селе. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава сельской администрации Чапни Норайр Туманян.

По его словам, 4 года назад пастбища в селе Чапни Сюникской области Армении, территория которых составляет 60 га, были отчуждены "Зангезурскому медно-молибденовому комбинату", однако прежние владельцы земель до сих пор не получили компенсацию. В последний раз сельский глава написал директору фабрики 8-9 месяцев назад и получил ответ о том, что деньги будут выданы в ноябре.

"Люди, имея на руках решения, на которых стоит подпись бывшего премьера Тиграна Саркисяна, ждут ноября", – заявил Туманян.

По словам главы сельской администрации, воздействие 5-летней деятельности комбината видно невооруженным глазом, и нет необходимости проводить экологические исследования. "Здесь и рабочих нет, на территории просто выливают отходы комбината через трубы. Люди мучаются от ужасного зловония, невозможно работать, у нас повышенное давление. Раньше здесь росла вишня, теперь не растет. Повсюду пыль".

Сельский глава также сообщил, что в Чапни живет 40 семей, однако, если так будет продолжаться, по словам Норайра Туманяна, уедут и они.

Напомним, что Азербайджан и Иран также неоднократно жаловались международным структурам на то, что данный комбинат сливает вредные отходы в реку Араз.