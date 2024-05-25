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Армения строит наблюдательные пункты для пограничников на границе с Азербайджаном

Армения строит наблюдательные пункты для пограничников на границе с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках поездки в приграничные села Тавушской области побывал в храме Пресвятой Богородицы в селе Воскепар.
В регионе
25 мая 2024 г. 15:22
Армения строит наблюдательные пункты для пограничников на границе с Азербайджаном

Армения приступила к строительству наблюдательных пунктов для пограничников на делимитированном участке границы с Азербайджаном в районе села Воскепар.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом премьер-министру Армении Николу Пашиняну доложили в ходе поездки по приграничным селам Тавушской области, где он побывал в храме Пресвятой Богородицы в селе Воскепар.

Начальник штаба пограничных войск СНБ Армении Эдгар Унанян показал премьер-министру один из пограничных столбов, который расположен в овраге за церковью. По его словам, армянская сторона уже приступила к строительству наблюдательных пунктов для пограничников.

"Мы установили шесть наблюдательных пунктов, азербайджанская сторона пока не проводила инженерных работ, строят дороги, расположились открыто. Все договоренности, которые были достигнуты, выполняются", - сообщил начальник штаба погранвойск.

После Воскепара Пашинян направился в соседние приграничные села.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə müşahidə məntəqələri tikir
Версия на английском языке Armenia building observation posts on border with Azerbaijan

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