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Армения осталась без света из-за аварии на ТЭЦ - ОБНОВЛЕНО

Армения осталась без света из-за аварии на ТЭЦ
Эвакуация пассажиров метро проводится в столице Армении после сбоя в электроснабжении

Вице-премьер Армении Тигран Авинян предупредил о возможных отключениях электричества по всей стране из-за аварии на ТЭЦ, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"В данный момент у нас авария в энергетической системе. Отключены Ереванская ТЭЦ и Пятый блок Разданской ТЭЦ. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19:00", - написал Т.Авинян в Facebook.

*** 13:52

Эвакуация пассажиров метро проводится в столице Армении после массового сбоя в электроснабжении, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Отключения электроэнергии в Ереване наблюдаются повсеместно. Телефонная связь и интернет работают с перебоями.

В компании "Электрические сети Армении" сообщили, что проверяют работу системы, чтобы установить причину проблем.

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