Армения направила Чехии запрос на экстрадицию племянника экс-президента

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Армянская сторона направила запрос на экстрадицию задержанного в Праге 6 декабря племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, разыскиваемого в Армении за хранение оружия и наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье "похищение человека".

"Генеральная прокуратура направила в Чехию запрос на экстрадицию Саргсяна 28 декабря", - сказала Хачатрян.