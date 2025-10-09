Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер обсудила с послом Армении в стране Нареком Мкртчяном процесс реализации подписанных 8 августа в Вашингтоне документов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в США.

"Стороны обсудили процесс реализации подписанных 8 августа в Вашингтоне документов, в частности, меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США и проект "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Хукер подтвердила приверженность США повестке установления мира и регионального сотрудничества на Южном Кавказе.