Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 09:48
    Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер обсудила с послом Армении в стране Нареком Мкртчяном процесс реализации подписанных 8 августа в Вашингтоне документов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в США.

    "Стороны обсудили процесс реализации подписанных 8 августа в Вашингтоне документов, в частности, меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США и проект "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении)", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что Хукер подтвердила приверженность США повестке установления мира и регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

    США Армения TRIPP Элисон Хукер
    Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib
    Armenia, US mull implementation of TRIPP project

    Последние новости

    10:25

    Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов

    Внутренняя политика
    10:18

    Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащего

    Происшествия
    10:13

    ЦБА: Оборот платежного рынка Азербайджана достиг почти 40 млрд манатов

    Финансы
    10:06

    В Бакинском метро в движении поездов возникли задержки

    Инфраструктура
    10:06

    Госнефтефонд Азербайджана инвестировал 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт Гатвик

    Финансы
    10:05

    Президент: Идентифицированы и перезахоронены 187 пропавших без вести во время войны

    Внутренняя политика
    10:04
    Фото

    В Баку начался финтех форум

    Финансы
    10:04

    Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00

    Другие страны
    10:00

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    Лента новостей