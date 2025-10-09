Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib
- 09 oktyabr, 2025
- 09:50
ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison Huker Ermənistanın ölkədəki səfiri Narek Mkrçyanla avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sənədlərin həyata keçirilməsi prosesini müzakirə edib.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın ABŞ-dəki səfirliyindən bildirilib.
"Tərəflər avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sənədlərin, xüsusilə, Ermənistan və ABŞ arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumlarının və "Tramp marşrutu" layihəsinin (TRIPP, Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi) həyata keçirilməsi prosesini müzakirə ediblər", - məlumatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, E.Huker ABŞ-nin Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlığın qurulması gündəliyinə sadiq olduğunu təsdiqləyib.