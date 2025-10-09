İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 09:50
    Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison Huker Ermənistanın ölkədəki səfiri Narek Mkrçyanla avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sənədlərin həyata keçirilməsi prosesini müzakirə edib.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın ABŞ-dəki səfirliyindən bildirilib.

    "Tərəflər avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sənədlərin, xüsusilə, Ermənistan və ABŞ arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumlarının və "Tramp marşrutu" layihəsinin (TRIPP, Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi) həyata keçirilməsi prosesini müzakirə ediblər", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, E.Huker ABŞ-nin Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlığın qurulması gündəliyinə sadiq olduğunu təsdiqləyib.

    ABŞ Zəngəzur dəhlizi Tramp marşrutu Ermənistan
    Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP
    Armenia, US mull implementation of TRIPP project

