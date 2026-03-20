Арагчи: Иранцы не наносят удары, пока ведут диалог
- 20 марта, 2026
- 18:34
Иран не совершает внезапных нападений ни на одну страну в период переговоров.
Как сообщает Report, об это министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в своем аккаунте в соцсети X, комментируя выступление президента США Дональда Трампа.
"Мы люди принципа, и иранцы не наносят тайных ударов, когда ведут диалог", - заявил он, добавив, что в случае нападения на Иран последует решительный ответ.
Аракчи также сообщил, что у Ирана есть разведывательная информация о планах Израиля нанести удары по инфраструктуре страны.
"Если по нашей инфраструктуре будет нанесен еще один удар, мы не будем относиться к этому сдержанно", - подчеркнул он.
