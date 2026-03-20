İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Əraqçi: İranlılar dialoq apararkən hücum etmirlər

    Region
    • 20 mart, 2026
    • 18:31
    Əraqçi: İranlılar dialoq apararkən hücum etmirlər
    Abbas Əraqçi

    İran danışıqlar zamanı heç bir ölkəyə qəfil hücum etmir.

    "Report" xəbər verir ki, İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında ABŞ Prezidenti Donald Trampın çıxışını belə şərh edib.

    "Biz prinsipial insanlarıq və iranlılar dialoq apararkən xəlvəti hücum etmirlər",- o deyib və əlavə edib ki, İran hücuma məruz qalanda qətiyyətli cavab verir.

    Əraqçi İsrailin İrandakı infrastruktura zərbə endirmək planları haqqında kəşfiyyat məlumatlarının olduğunu bildirib:

    "Bir daha infrastrukturumuza hücum ediləcəyi təqdirdə təmkinlə qarşılamayacağıq".

    Арагчи: Иранцы не наносят удары, пока ведут диалог

