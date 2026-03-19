    Арагчи заявил об использовании Ираном лишь части военного потенциала в ответ на удары Израиля

    В регионе
    • 19 марта, 2026
    • 18:38
    Иран задействовал лишь часть своего военного потенциала в ответ на атаки Израиля.

    Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.

    По его словам, сдержанность Тегерана была обусловлена уважением к призывам к деэскалации.

    "Единственной причиной нашей сдержанности было уважение к просьбе о деэскалации. Если наша инфраструктура вновь подвергнется удару, Иран не будет проявлять терпение. При любом прекращении этой войны ущерб, нанесенный нашим гражданским объектам, должен быть устранен", - говорится в публикации.

    Арагчи подчеркнул, что в случае новых ударов по инфраструктуре Иран не будет проявлять сдержанность.

    "Никаких ограничений, если наша инфраструктура снова подвергнется атаке", - заявил министр.

    Он также добавил, что любое завершение конфликта должно предусматривать устранение ущерба, нанесенного гражданским объектам Ирана.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Атаки Ирана Аббас Арагчи Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Əraqçi: Mülki obyektlərə vurulan ziyan aradan qaldırılmalıdır
    Iran used only fraction of power in response to Israel, FM Araghchi says
