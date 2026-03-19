Əraqçi: Mülki obyektlərə vurulan ziyan aradan qaldırılmalıdır
- 19 mart, 2026
- 18:25
İran İslam Respublikası İsrailin hücumlarına hərbi potensialının bir hissəsi ilə cavab verir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
"Təmkinli olmağımızın yeganə səbəbi gərginliyin azaldılması xahişinə hörmət idi",- o bildirib və əlavə edib ki, əgər infrastruktur yenidən zərbəyə məruz qalarsa, İran səbir etməyəcək:
"Bu müharibənin hər hansı şəkildə dayandırılması ilə mülki obyektlərimizə vurulmuş zərər aradan qaldırmalıdır".
Our response to Israel's attack on our infrastructure employed FRACTION of our power. The ONLY reason for restraint was respect for requested de-escalation.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026
ZERO restraint if our infrastructures are struck again.
Any end to this war must address damage to our civilian sites.