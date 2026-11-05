İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Albaniyada etirazlar zamanı hüquqpozmalara görə 80-dən çox şəxs cərimələnib

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 16:56
    Albaniyada etirazlar zamanı hüquqpozmalara görə 80-dən çox şəxs cərimələnib

    Albaniyada polis bir neçə gün ərzində etirazlar zamanı müxtəlif hüquqpozmalara görə 83 nəfəri cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Balkan Insight" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yolu bağlayan və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olan vətəndaşlar cərimələnib. Onların hər birinə 5 min alban leki (55 avro) məbləğində inzibati cərimə təyin edilib.

    Yeni qanunvericilik oktyabrın 28-də Baş nazir Edi Rama tərəfindən tətbiq edilib. Tədbirlər arasında etirazçıların polisin əmrlərinə tabe olmadığı hallarda tətbiq edilə biləcək cərimələr də yer alır.

    Albaniya
    В Албании свыше 80 человек оштрафованы за правонарушения в ходе протестов
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