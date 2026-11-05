В Албании свыше 80 человек оштрафованы за правонарушения в ходе протестов
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 16:39
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В Албании полиция в течение нескольких дней оштрафовала 83 человек за различные правонарушения во время протестов.
Как передает Report, об этом сообщает Balkan Insight.
Полиция заявила, что оштрафовала граждан, которые перекрыли дорогу и "препятствовали движению транспортных средств, несмотря на неоднократные призывы полицейских через громкоговоритель". Каждому из них назначили административный штраф в размере 5 тыс. албанских леков (55 евро).
Новое законодательство было введено премьер-министром Эди Рамой 28 октября. Рама охарактеризовал его как "законодательный пакет против насилия и городской анархии". Среди мер – штрафы, которые могут быть наложены, когда протестующие не выполняют приказы полиции.
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