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    В Албании свыше 80 человек оштрафованы за правонарушения в ходе протестов

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 16:39
    В Албании свыше 80 человек оштрафованы за правонарушения в ходе протестов

    В Албании полиция в течение нескольких дней оштрафовала 83 человек за различные правонарушения во время протестов.

    Как передает Report, об этом сообщает Balkan Insight.

    Полиция заявила, что оштрафовала граждан, которые перекрыли дорогу и "препятствовали движению транспортных средств, несмотря на неоднократные призывы полицейских через громкоговоритель". Каждому из них назначили административный штраф в размере 5 тыс. албанских леков (55 евро).

    Новое законодательство было введено премьер-министром Эди Рамой 28 октября. Рама охарактеризовал его как "законодательный пакет против насилия и городской анархии". Среди мер – штрафы, которые могут быть наложены, когда протестующие не выполняют приказы полиции.

    Акции протеста Эди Рама Административные штрафы Албания
    Albaniyada etirazlar zamanı hüquqpozmalara görə 80-dən çox şəxs cərimələnib
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