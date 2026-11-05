İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sumqayıtda aptekdən 35 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2026
    • 16:45
    Sumqayıtda aptekdən 35 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Sumqayıtda apteklərdən birindən 35 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş H.Nurəliyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Məlumata görə, araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxs müxtəlif vaxtlarda şəhər ərazisində yerləşən digər obyektlərə də daxil olaraq talama cinayətləri törədib.

    Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Oğurluq hadisəsi Sumqayıt şəhəri
    В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки
    MiniBoss
    MiniBoss

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