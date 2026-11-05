В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки

В Сумгайыте задержан ранее судимый Г.Нуралиев, подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что задержанный также в разное время проникал в другие объекты на территории города и совершал кражи.

Расследование продолжается.