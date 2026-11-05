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    В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки

    Происшествия
    • 05 ноября, 2026
    • 16:54
    В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки

    В Сумгайыте задержан ранее судимый Г.Нуралиев, подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что задержанный также в разное время проникал в другие объекты на территории города и совершал кражи.

    Расследование продолжается.

    Кража (ограбление) Сумгайыт
    Sumqayıtda aptekdən 35 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    44 filmi
    44 filmi

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