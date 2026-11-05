В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки
Происшествия
- 05 ноября, 2026
- 16:54
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В Сумгайыте задержан ранее судимый Г.Нуралиев, подозреваемый в краже 35 тысяч манатов из аптеки.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что задержанный также в разное время проникал в другие объекты на территории города и совершал кражи.
Расследование продолжается.
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