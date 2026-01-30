Арагчи: В Турции планируется проведение консультации на фоне заявлений США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в рамках визита в Турцию планирует провести консультации в связи с ситуацией в регионе на фоне заявлений США.

Как передает Report, об этом он заявил иранскому телеканалу SNN TV.

"В настоящее время региональные проблемы серьезны, и существуют значительные вызовы. Цели, поставленные Соединенными Штатами и другими странами, требуют от нас более тесных консультаций, анализа региональных проблем, координации позиций и обмена мнениями о путях решения этих проблем", - отметил он.

При этом Арагчи сказал, что эта поездка была запланирована давно в ответ на визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Иран.

Он отметил, что в рамках визита планируется также обсуждение двусторонних отношений, а также региональных и международных вопросов.

"Иран и Турция, как два крупных соседа, поддерживают очень тесные отношения в политической, экономической, социальной и культурной сферах и всегда проводили тесные консультации",- подчеркнул он.

Отмечается, что глава МИД Ирана планирует провести встречу с турецким коллегой Фиданом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки.