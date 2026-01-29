Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

    Внешняя политика
    • 29 января, 2026
    • 13:07
    Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 30 января отправится с визитом в Турцию.

    Как передает турецкое бюро Report, об этом сообщил дипломатический источник.

    В рамках визита запланированы двусторонние переговоры Арагчи с его турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, двусторонние отношения и торговое сотрудничество, а также ситуацию в Сирии.

    Источник подчеркнул, что Турция придает большое значение стабильности в Иране.

    İran XİN rəhbəri Türkiyəyə səfər edəcək

