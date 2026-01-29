Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 30 января отправится с визитом в Турцию.

Как передает турецкое бюро Report, об этом сообщил дипломатический источник.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры Арагчи с его турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, двусторонние отношения и торговое сотрудничество, а также ситуацию в Сирии.

Источник подчеркнул, что Турция придает большое значение стабильности в Иране.