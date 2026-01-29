İran XİN rəhbəri Türkiyəyə səfər edəcək
Xarici siyasət
- 29 yanvar, 2026
- 13:04
İran XİN rəhbəri Abbas Əraqçi yanvarın 30-da Türkiyəyə səfər edəcək.
"Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, bu barədə diplomatik mənbələrdən bildirilib.
Səfər çərçivəsində Abbas Əraqçinin türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşü nəzərdə tutulub.
Görüşdə nazirlər bölgədə yaranmış vəziyyət baxımından ikitərəfli münasibətləri müzakirə edəcək, Türkiyə və İran arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparaclaq.
Qeyd olunub ki, İranda sabitlik Türkiyə üçün böyük önəm daşıyır.
Nazirlərin həmçinin Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edəcəyi də gözlənilir.
Son xəbərlər
13:30
Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulubFutbol
13:29
Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
13:26
"AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidirBiznes
13:22
Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedibDigər ölkələr
13:22
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıbFutbol
13:21
Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
13:09
"Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçibFutbol
13:09
Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıbDigər ölkələr
13:07