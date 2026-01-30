İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Əraqçi: Türkiyədə ABŞ-nin bəyanatları fonunda məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:31
    Əraqçi: Türkiyədə ABŞ-nin bəyanatları fonunda məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Türkiyəyə səfəri çərçivəsində ABŞ-ın bəyanatları fonunda regiondakı vəziyyətlə bağlı məsləhətləşmələr keçirməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, İranın "SNN TV" kanalına açıqlama verib.

    "Hazırda regional problemlər ciddidir və əhəmiyyətli çağırışlar mövcuddur. Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələr tərəfindən qarşıya qoyulan məqsədlər bizdən daha sıx məsləhətləşmələr, regional problemlərin təhlili, mövqelərin koordinasiyası və bu məsələlərin həlli yolları barədə fikir mübadiləsi tələb edir", - deyə o bildirib.

    Bununla yanaşı, Əraqçi bu səfərin Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın İrana səfərinə cavab olaraq çoxdan planlaşdırıldığını söyləyib.

    O qeyd edib ki, səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin, həmçinin regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi də planlaşdırılır.

    "İran və Türkiyə iki böyük qonşu kimi siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə çox sıx əlaqələr saxlayır və həmişə sıx məsləhətləşmələr aparıblar", - deyə o vurğulayıb.

    Qeyd edilir ki, İranın xarici işlər naziri türk həmkarı Fidanla, həmçinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüş keçirməyi planlaşdırır.

    Xatırladaq ki, bu günlərdə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranı nüvə sazişini imzalamaqdan imtina etdiyi təqdirdə yeni hücumla hədələyib.

    İran Türkiyə Hakan Fidan Abbas Əraqçi
    Арагчи: В Турции планируется проведение консультации на фоне заявлений США

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti