    В регионе
    • 22 марта, 2026
    • 20:43
    Арагчи: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии

    Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    "Теперь уже нет никакого смысла говорить с американцами. Они обманули нас обещаниями не нападать, а затем, даже после значительного прогресса на переговорах, вновь решили нанести удар. Это горький опыт, и доверие полностью утрачено. Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии", - добавил он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Аббас Арагчи Региональная война
    Abbas Əraqçi: Regional müharibə diplomatiyanın qapısını əbədi bağlayacaq
    Araghchi: Regional war will permanently close door to diplomacy
