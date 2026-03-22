Арагчи: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии

Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Теперь уже нет никакого смысла говорить с американцами. Они обманули нас обещаниями не нападать, а затем, даже после значительного прогресса на переговорах, вновь решили нанести удар. Это горький опыт, и доверие полностью утрачено. Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии", - добавил он.