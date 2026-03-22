Арагчи: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии
В регионе
- 22 марта, 2026
- 20:43
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
"Теперь уже нет никакого смысла говорить с американцами. Они обманули нас обещаниями не нападать, а затем, даже после значительного прогресса на переговорах, вновь решили нанести удар. Это горький опыт, и доверие полностью утрачено. Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии", - добавил он.
