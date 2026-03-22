Abbas Əraqçi: Regional müharibə diplomatiyanın qapısını əbədi bağlayacaq
Region
- 22 mart, 2026
- 20:42
Regional müharibə diplomatiyanın qapısını əbədi bağlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bəyan edib.
"Artıq amerikalılarla danışmağın mənası yoxdur. Onlar bizi hücum etməmək vədləri ilə aldatdılar və danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyişlərdən sonra belə, yenə də hücum etmək qərarına gəldilər. Bu, acı bir təcrübədir və etibar tamamilə itir. Regional müharibə diplomatiyanın qapısını əbədi olaraq bağlayacaq!", - deyə o əlavə edib.
Son xəbərlər
