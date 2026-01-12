Арагчи: Президент Ирана лично встретился с участниками протестов
В регионе
- 12 января, 2026
- 21:58
Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично встречался с участниками протестных акций в стране.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.
"Правительство признало протесты и проводило переговоры с представителями протестующих, президент встретился с ними", - заявил Арагчи.
Отметим, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за резкого падения курса местной валюты и роста цен на розничные товары. Позднее акции протеста в ряде городов страны переросли в беспорядки. В результате столкновений полиции и демонстрантов погибли сотни человек.
Последние новости
22:14
Генсек ООН призвал власти Ирана к максимальной сдержанностиДругие страны
21:58
Арагчи: Президент Ирана лично встретился с участниками протестовВ регионе
21:51
Арбелоа заменил Алонсо на посту главного тренера "Реала"Футбол
21:44
Глава МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с УиткоффомВ регионе
21:34
В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человекВ регионе
21:22
Арагчи: Иран готов к переговорам по ядерному досьеВ регионе
21:07
Курс риала побил новый антирекорд на фоне протестов в ИранеФинансы
21:01
Конфискованные у Гарибашвили $6,5 млн переведены в госбюджет - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
20:44
Фото