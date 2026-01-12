Арагчи: Президент Ирана лично встретился с участниками протестов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично встречался с участниками протестных акций в стране.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

"Правительство признало протесты и проводило переговоры с представителями протестующих, президент встретился с ними", - заявил Арагчи.

Отметим, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за резкого падения курса местной валюты и роста цен на розничные товары. Позднее акции протеста в ряде городов страны переросли в беспорядки. В результате столкновений полиции и демонстрантов погибли сотни человек.