    Əraqçi: Məsud Pezeşkian etirazçılarla dialoqa girib

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 21:48
    Əraqçi: Məsud Pezeşkian etirazçılarla dialoqa girib

    İran hakimiyyəti ölkədəki etiraz aksiyaları faktını tanıyıb və nümayişçilərlə dialoqa girib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Al Jazeera"yə müsahibəsində deyib.

    "Hökumət aksiyaları tanıyıb və etirazçıların nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb, Prezident Məsud Pezeşkian onlarla görüşüb", - Əraqçi bildirib.

    İranda etirazlar 2025-ci il dekabrın sonunda yerli valyutanın - rialın devalvasiyasına görə başlayıb. İlkin olaraq əsas mövzu mübadilə məzənnəsinin kəskin dəyişməsi və bunun topdansatış və pərakəndə qiymətlərə təsiri idi, lakin sonradan ölkənin bir sıra şəhərlərindəki etiraz aksiyaları polislə toqquşmalara çevrilib. Həm təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları, həm də iğtişaşlarda iştirak edənlər arasında ölənlər və xəsarət alanlar var.

    Məsud Pezeşkian İran etiraz Abbas Əraqçi dialoq
