Операция США и Израиля против Ирана
    Арагчи поблагодарил Пакистан и озвучил условия прекращения огня

    • 08 апреля, 2026
    • 03:47
    Арагчи поблагодарил Пакистан и озвучил условия прекращения огня

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и фельдмаршала Асима Мунира за усилия по прекращению войны в регионе от имени Исламской Республики.

    Как сообщает Report, об этом Арагчи написал на своей странице в социальной сети X.

    "От имени Исламской Республики Иран выражаю благодарность и признательность моим дорогим братьям – премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и фельдмаршалу Асиму Муниру - за их неустанные усилия, направленные на прекращение войны в регионе", - говорится в сообщении.

    "Если нападения на Иран будут прекращены, наши Вооруженные силы также остановят свои оборонительные операции. В течение двух недель при координации с Вооруженными силами Ирана и с должным учетом необходимых технических ограничений станет возможным безопасный проход через Ормузский пролив".

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива Тегераном. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана распространил заявление о победе над США.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией некоторые государства региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Пакистан Ормузский пролив
    İran XİN Pakistana təşəkkür edib və atəşkəs şərtlərini açıqlayıb

    Последние новости

    04:12

    Пекин и Москва заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    Другие страны
    03:47

    Арагчи поблагодарил Пакистан и озвучил условия прекращения огня

    В регионе
    03:36

    Нефтехимическая зона Махшехра подверглась удару

    Другие страны
    03:29

    Иран раскрыл условия, якобы принятые США

    В регионе
    03:08

    Главы МИД Пакистана и Турции обсудили последние события в регионе

    В регионе
    02:54
    Фото

    В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили праздник весны Новруз

    Kультурная политика
    02:44

    Трамп заявил о готовности на две недели приостановить бомбардировки и нападение на Иран

    Другие страны
    02:32

    Американские и канадский астронавты привлекли внимание всего мира полетом Artemis II к Луне

    Другие страны
    02:16

    Исхак Дар и Бадр Абдель Ати обсудили снижение напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей