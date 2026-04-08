Арагчи поблагодарил Пакистан и озвучил условия прекращения огня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и фельдмаршала Асима Мунира за усилия по прекращению войны в регионе от имени Исламской Республики.

"От имени Исламской Республики Иран выражаю благодарность и признательность моим дорогим братьям – премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и фельдмаршалу Асиму Муниру - за их неустанные усилия, направленные на прекращение войны в регионе", - говорится в сообщении.

"Если нападения на Иран будут прекращены, наши Вооруженные силы также остановят свои оборонительные операции. В течение двух недель при координации с Вооруженными силами Ирана и с должным учетом необходимых технических ограничений станет возможным безопасный проход через Ормузский пролив".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива Тегераном. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана распространил заявление о победе над США.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией некоторые государства региона временно закрыли свое воздушное пространство.