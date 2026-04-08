    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 02:44
    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности на две недели приостановить бомбардировки и нападение на Иран при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива со стороны Тегерана.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

    По словам Трампа, такое решение было принято по итогам бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, которые призвали его воздержаться от применения разрушительной силы, запланированной на ночь против Ирана.

    Американский лидер отметил, что речь идет о двустороннем прекращении огня.

    Он также утверждает, что США уже выполнили и даже превзошли все поставленные военные цели, а также существенно продвинулись в выработке окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и на Ближнем Востоке.

    По словам Трампа, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов и рассматривает его в качестве возможной основы для переговоров. По его утверждению, по большинству прежних спорных вопросов между США и Ираном уже достигнуто согласие, а двухнедельный срок необходим для окончательной доработки и заключения соглашения.

    "От имени Соединенных Штатов Америки, как Президент, а также представляя страны Ближнего Востока, я считаю честью то, что эта давняя проблема близка к своему окончательному урегулированию", - подчеркнул он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп Шахбаз Шариф
    Tramp İrana qarşı hücumları iki həftəlik dayandırmağa hazır olduğunu açıqlayıb

