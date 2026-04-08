Президент США Дональд Трамп заявил о готовности на две недели приостановить бомбардировки и нападение на Иран при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива со стороны Тегерана.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, такое решение было принято по итогам бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, которые призвали его воздержаться от применения разрушительной силы, запланированной на ночь против Ирана.

Американский лидер отметил, что речь идет о двустороннем прекращении огня.

Он также утверждает, что США уже выполнили и даже превзошли все поставленные военные цели, а также существенно продвинулись в выработке окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов и рассматривает его в качестве возможной основы для переговоров. По его утверждению, по большинству прежних спорных вопросов между США и Ираном уже достигнуто согласие, а двухнедельный срок необходим для окончательной доработки и заключения соглашения.

"От имени Соединенных Штатов Америки, как Президент, а также представляя страны Ближнего Востока, я считаю честью то, что эта давняя проблема близка к своему окончательному урегулированию", - подчеркнул он.