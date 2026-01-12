Арагчи: Иран готов к переговорам по ядерному досье
В регионе
- 12 января, 2026
- 21:22
Тегеран готов вернуться за стол переговоров по своей ядерной программе, но только при условии отсутствия давления и диктата со стороны Вашингтона.
Как передает Report, об этом телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
"Мы готовы сесть за стол переговоров по ядерному досье при условии, что это будет происходить без угроз или диктата", - подчеркнул он.
При этом Арагчи поставил под сомнение готовность Вашингтона к честным и справедливым переговорам, однако отметил, что когда США будут готовы, Иран серьезно рассмотрит этот вопрос.
