Əraqçi: İran nüvə dosyesi üzrə danışıqlara hazırdır
Region
- 12 yanvar, 2026
- 21:38
Tehran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar masasına qayıtmağa hazırdır, lakin yalnız Vaşinqton tərəfindən təzyiq və diktə olmadığı təqdirdə.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Al Jazeera" telekanalına bildirib.
"Biz nüvə dosyesi üzrə danışıqlar masasına qayıtmağa hazırıq, bir şərtlə ki, bu, təhdid və ya diktə olmadan baş verəcək", - o vurğulayıb.
Bununla belə, Əraqçi Vaşinqtonun dürüst və ədalətli danışıqlara hazır olmasına şübhə ilə yanaşıb, lakin qeyd edib ki, ABŞ hazır olduqda İran bu məsələni ciddi nəzərdən keçirəcək.
