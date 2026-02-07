В Подмосковье у подростка в руках взорвалась найденная на улице коробка

В Подмосковье 16-летний подросток нашел на земле небольшую коробку, которая через какое-то время взорвалась у него в руках.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что при взрыве у подростка оторвало большой и повредило средний пальцы на правой руке, его госпитализировали.

По данным РЕН ТВ, несколько пальцев пришлось ампутировать.

На месте работают следователи.