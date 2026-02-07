В Подмосковье у подростка в руках взорвалась найденная на улице коробка
В регионе
- 07 февраля, 2026
- 15:22
В Подмосковье 16-летний подросток нашел на земле небольшую коробку, которая через какое-то время взорвалась у него в руках.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что при взрыве у подростка оторвало большой и повредило средний пальцы на правой руке, его госпитализировали.
По данным РЕН ТВ, несколько пальцев пришлось ампутировать.
На месте работают следователи.
Последние новости
17:01
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
16:59
В результате ДТП в Афганистане погибли 12 человек, в том числе детиДругие страны
16:45
Азербайджан на 7,7% увеличил расходы на импорт электротоваров из ТурцииБизнес
16:31
В Баку арестовали десятиклассника, стрелявшего в учительницуПроисшествия
16:27
В Уфе задержали мужчину, ранившего студентов и полицейского в общежитии вузаВ регионе
16:12
Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали из реанимацииЗдоровье
16:11
В Ереване госпитализирован военнослужащий, подвергнувшийся групповому избиениюВ регионе
15:54
Правоохранители раскрыли убийство жительницы ШамкираПроисшествия
15:40