    • 07 февраля, 2026
    • 14:49
    В Польше в жилом здании произошел взрыв, пострадали два человека

    Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в многоквартирном доме в поселке Карково в Старгардском районе (Польша).

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

    Пострадавшие доставлены в больницу. До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек. После прибытия пожарные эвакуировали 12 человек.

    Инцидент произошел в субботу утром.

    Three injured as explosion hits residential building in Poland
