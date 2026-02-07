В Польше в жилом здании произошел взрыв, пострадали два человека
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 14:49
Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в многоквартирном доме в поселке Карково в Старгардском районе (Польша).
Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.
Пострадавшие доставлены в больницу. До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек. После прибытия пожарные эвакуировали 12 человек.
Инцидент произошел в субботу утром.
