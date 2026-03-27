    Арагчи и Гутерриш обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе

    • 27 марта, 2026
    • 01:52
    Арагчи и Гутерриш обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генсек ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в регионе.

    Арагчи довел до сведения противоположной стороны решимость Ирана защищать свою национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность путем законной обороны.

    Глава МИД Ирана, проинформировав генсека о текущей обстановке в Ормузском проливе, заявил, что Тегеран, "исходя из ответственности за обеспечение безопасности судоходства" в этой водной артерии, принял необходимые меры.

    Антониу Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул принципиальную позицию возглавляемой им организации о важность уважать национальный суверенитет и территориальную целостность стран. Он также выразил серьезную обеспокоенность продолжением войны и кровопролития в регионе, приводит Tasnim детали телефонного разговора.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    МИД Ирана Аббас Арагчи генсек ООН Антониу Гутерриш Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Кризис в Ормузском проливе
    Əraqçi BMT Baş katibi ilə Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib
    01:52

    Арагчи и Гутерриш обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе

    01:30
    Гумпомощь РФ для Ирана пересекла госграницу Азербайджана в иранском направлении

    01:11

    "Википедия" запретила добавлять статьи, написанные с помощью ИИ

    00:49

    Лавров опроверг сообщения о помощи России Ирану разведданными

    00:26

    Трамп заявил, что США не будут бить по энергообъектам Ирана еще 10 дней

    23:51

    Армения и Франция обсудили сотрудничество в оборонной отрасли

    23:47

    Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    23:40

    Двое израильских солдат погибли в ходе боевых действий в Ливане

    23:21

    Цены на топливо в Мексике выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке

