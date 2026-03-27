Арагчи и Гутерриш обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генсек ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в регионе.

Арагчи довел до сведения противоположной стороны решимость Ирана защищать свою национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность путем законной обороны.

Глава МИД Ирана, проинформировав генсека о текущей обстановке в Ормузском проливе, заявил, что Тегеран, "исходя из ответственности за обеспечение безопасности судоходства" в этой водной артерии, принял необходимые меры.

Антониу Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул принципиальную позицию возглавляемой им организации о важность уважать национальный суверенитет и территориальную целостность стран. Он также выразил серьезную обеспокоенность продолжением войны и кровопролития в регионе, приводит Tasnim детали телефонного разговора.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.