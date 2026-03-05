Арагчи: Фрегат на борту со 130 моряками был атакован без предупреждения

На борту затопленного в международных водах иранского фрегата IRIS Dena находилось не менее 130 моряков.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Фрегат Dena, на борту которого находились почти 130 моряков, был атакован в международных водах без предупреждения. Запомните мои слова: США горько пожалеют о созданном ими прецеденте", - отметил он.

Напомним, что фрегат был атакован у берегов Шри-Ланки в Индийском океане.

По данным СМИ, Dena возвращался обратно после принятия участие в Международном флотском параде, который прошел в феврале в городе Вишакапатнам на востоке Индии.