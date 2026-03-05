Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Арагчи: Фрегат на борту со 130 моряками был атакован без предупреждения

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 10:17
    Арагчи: Фрегат на борту со 130 моряками был атакован без предупреждения

    На борту затопленного в международных водах иранского фрегата IRIS Dena находилось не менее 130 моряков.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    "Фрегат Dena, на борту которого находились почти 130 моряков, был атакован в международных водах без предупреждения. Запомните мои слова: США горько пожалеют о созданном ими прецеденте", - отметил он.

    Напомним, что фрегат был атакован у берегов Шри-Ланки в Индийском океане.

    По данным СМИ, Dena возвращался обратно после принятия участие в Международном флотском параде, который прошел в феврале в городе Вишакапатнам на востоке Индии.

    Аббас Арагчи эскалация на Ближнем Востоке фрегат Dena
    Əraqçi batırılmış "Dena" freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:59
    Фото

    Набиев пригласил британских инвесторов к созданию дата-центров по ИИ в Азербайджане

    Инфраструктура
    10:53

    Арутюнян: Граждане Армении не в полной мере осознают важность TRIPP для безопасности страны

    В регионе
    10:53

    Самир Шарифов: Азербайджан формирует адаптивную модель экономического управления

    Финансы
    10:47

    Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против "Хезболлах"

    Другие страны
    10:45
    Фото

    Граждане 45 стран вывезены из Ирана через Азербайджан

    Внутренняя политика
    10:44

    Ереван обеспокоен влиянием кризиса в Иране на экономику региона

    Другие страны
    10:39
    Фото
    Видео

    Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

    Бизнес
    10:37

    Кабмин внес изменения в состав коллегии Минэкономики

    Внутренняя политика
    10:33

    В Гёранбое в результате столкновения автомобилей пострадали пять человек

    Происшествия
    Лента новостей