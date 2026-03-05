Əraqçi batırılmış "Dena" freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb
Region
- 05 mart, 2026
- 10:27
Beynəlxalq sularda batırılmış "IRIS Dena" freqatının göyərtəsində azı 130 dənizçi olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.
"Göyərtəsində 130 dənizçi olan "Dena" freqatı beynəlxalq sularda xəbərdarlıq edilmədən hücuma məruz qalıb. Sözlərimi yadda saxlayın: ABŞ yaratdığı insidentə görə təəssüflənməli olacaq", - o qeyd edib.
