    Əraqçi batırılmış "Dena" freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 10:27
    Əraqçi batırılmış Dena freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb

    Beynəlxalq sularda batırılmış "IRIS Dena" freqatının göyərtəsində azı 130 dənizçi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.

    "Göyərtəsində 130 dənizçi olan "Dena" freqatı beynəlxalq sularda xəbərdarlıq edilmədən hücuma məruz qalıb. Sözlərimi yadda saxlayın: ABŞ yaratdığı insidentə görə təəssüflənməli olacaq", - o qeyd edib.

    Арагчи: Фрегат на борту со 130 моряками был атакован без предупреждения

