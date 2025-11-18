Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Антикоррупционный суд Армении продлил арест Карапетяну на два месяца

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 11:50
    Антикоррупционный суд Армении продлил арест главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти, на два месяца.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

    Защита Карапетяна подчеркивает, что оснований для продления ареста не было.

    Кассационный суд 13 ноября отклонил жалобу защиты об освобождении бизнесмена. Также суд отклонил ходатайство прокуратуры, требующей признать обоснованность обвинения по деяниям экономического характера.

    Напомним, что ранее в отношении Карапетяна также были выдвинуты новые обвинения - по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении: "отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо влияния, обусловленного ими".

