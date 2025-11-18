Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi Karapetyanın həbs müddətini iki ay uzadıb
Region
- 18 noyabr, 2025
- 12:15
Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi hakimiyyəti ələ keçirməyə açıq çağırışlarda ittiham olunan "Taşir" şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyanın həbs müddətini iki ay uzadıb.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu onun vəkili Aram Vardevanyan bildirib.
O vurğulayıb ki, həbs müddətinin uzadılması üçün heç bir əsas olmayıb.
Qeyd edək ki, Ermənistan Kassasiya Məhkəməsi noyabrın 13-də iş adamının azadlığa buraxılması barədə müdafiə tərəfinin şikayətini rədd edib.
Son xəbərlər
13:05
DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıbHadisə
12:54
Foto
Video
Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədirİnfrastruktur
12:46
Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölübHadisə
12:45
Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdirXarici siyasət
12:40
Foto
"AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilibSənaye
12:40
Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olubXarici siyasət
12:36
Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdirRegion
12:35
Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
12:34