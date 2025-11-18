İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi Karapetyanın həbs müddətini iki ay uzadıb

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:15
    Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi Karapetyanın həbs müddətini iki ay uzadıb

    Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi hakimiyyəti ələ keçirməyə açıq çağırışlarda ittiham olunan "Taşir" şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyanın həbs müddətini iki ay uzadıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu onun vəkili Aram Vardevanyan bildirib.

    O vurğulayıb ki, həbs müddətinin uzadılması üçün heç bir əsas olmayıb.

    Qeyd edək ki, Ermənistan Kassasiya Məhkəməsi noyabrın 13-də iş adamının azadlığa buraxılması barədə müdafiə tərəfinin şikayətini rədd edib.

    Антикоррупционный суд Армении продлил арест Карапетяну на два месяца

