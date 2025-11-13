İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Ermənistan məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbsdə qalmasına qərar verib

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 20:46
    Ermənistan məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbsdə qalmasına qərar verib

    Ermənistanın Antikorrupsiya Apellyasiya Məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəkillərin vəsatətini rədd edib.

    "Report" erməni KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məhkəmə qərarına əsasən, təqsirləndirilən şəxs həbsdə qalacaq.

    Xatırladaq ki, Karapetyan iyun ayında iki aylıq müddətə həbs olunmuşdu. Ona qarşı hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə açıq çağırışlar ittihamı irəli sürülüb. Daha sonra məhkəmə onun həbs müddətini əvvəlcə oktyabrın 18-ə, sonra isə noyabrın 17-ə qədər uzadıb.

    Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражей

