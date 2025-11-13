Ermənistan məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbsdə qalmasına qərar verib
Region
- 13 noyabr, 2025
- 20:46
Ermənistanın Antikorrupsiya Apellyasiya Məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəkillərin vəsatətini rədd edib.
"Report" erməni KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məhkəmə qərarına əsasən, təqsirləndirilən şəxs həbsdə qalacaq.
Xatırladaq ki, Karapetyan iyun ayında iki aylıq müddətə həbs olunmuşdu. Ona qarşı hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə açıq çağırışlar ittihamı irəli sürülüb. Daha sonra məhkəmə onun həbs müddətini əvvəlcə oktyabrın 18-ə, sonra isə noyabrın 17-ə qədər uzadıb.
Son xəbərlər
21:22
Foto
Video
DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİRFutbol
21:21
Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olubDigər ölkələr
21:15
Foto
ACF prezidenti İmişlidə yeni fəaliyyətə başlamış cüdo zalına baxış keçiribFərdi
21:13
BVF: Şatdaun ABŞ-nin iqtisadi artımına mənfi təsir edibDigər ölkələr
21:12
Foto
Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:09
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan uzaqlaşdırılmasına münasibət bildiribFutbol
21:05
ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:47
Azərbaycan Basketbol Liqasında 1 oyun təxirə salınıbKomanda
20:46