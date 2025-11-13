Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражей

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 20:33
    Антикоррупционный апелляционный суд Армении отклонил ходатайство адвокатов бизнесмена Самвела Карапетяна об изменении меры пресечения.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Отмечается, что подсудимый останется под стражей.

    Напомним, что Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне, его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Позднее суд продлил арест до 18 октября, потом - до 17 ноября.

