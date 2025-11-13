Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражей
- 13 ноября, 2025
- 20:33
Антикоррупционный апелляционный суд Армении отклонил ходатайство адвокатов бизнесмена Самвела Карапетяна об изменении меры пресечения.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что подсудимый останется под стражей.
Напомним, что Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне, его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Позднее суд продлил арест до 18 октября, потом - до 17 ноября.
