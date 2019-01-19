Американский сенатор: YPG - политическое крыло PKK

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "YPG – политическое крыло PKK, они взаимосвязаны. Есть веские основания утверждать это, тому много подтверждений. Мы должны решить проблемы, созданные нами союзнику - Турции".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом в ходе своего визита в Турцию заявил американский сенатор от правящей Республиканской партии Линдси Грэм.

На итоговом брифинге сенатор отметил, что американские власти имеют обязательства перед противоборствующими террористам ИГИЛ: "У нас есть шанс продвинуться вперед и достичь результата. Но шансы исправить допущенные ошибки и время на их исправление истекает. Поэтому я прибыл в Турцию".

Л.Грэм подчеркнул, что террористы ИГИЛ укрываются в горах: "Я предостерег нынешнего президента США Дональда Трампа, призвав его не допускать ошибки своего предшественника. Начальник генштаба генерал-майор Джозеф Данфорд ведет работу по избавлению Турции от YPG, действуя согласно определенному плану. Вооружив YPG, Барак Обама создал опасность для Турции".